"КамАЗ" с военнослужащими опрокинулся на Камчатке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" с военнослужащими опрокинулся в пригороде Петропавловска-Камчатского, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали восемь человек. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"Авария случилась в понедельник вечером на полигоне Радыгино. Водитель грузовика не справился с управлением, "КАМАЗ" врезался в сугроб, машина опрокинулась на бок", - сказал собеседник агентства.

В военной автоинспекции ситуацию "Интерфаксу" комментировать отказались, сославшись на "отсутствие точных фактов" относительно ДТП и его последствий.

В свою очередь, в краевом министерстве здравоохранения "Интерфаксу" сообщили, что все пострадавшие в этом ДТП госпитализированы. Сейчас они находятся в военном госпитале в состоянии средней тяжести.