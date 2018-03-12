Студент курского музыкального колледжа для слепых зарезал однокурсника

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело в отношении студента четвертого курса Курского музыкального колледжа-интерната слепых, подозреваемого в убийстве соседа по комнате, сообщает СУ СКР по Курской области в понедельник.

По версии следствия, в минувшее воскресенье между молодыми людьми, являвшимися инвалидами 1 группы по зрению, произошла ссора, переросшая в потасовку. В результате 22-летний подозреваемый схватил кухонный нож и три раза ударил им своего соседа. От полученных ранений он скончался на месте.

В сообщении отмечается, что студенты дружили и проживали вместе в общежитии с 2014 года. Однако с конца февраля текущего года между ними начались ссоры на бытовой почве. Подозреваемый стал жаловаться родителям, что его однокурсник мешает ему заниматься, шумит и не дает высыпаться.

В настоящее время студент задержан, против него возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).