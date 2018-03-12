Полиция начала проверку в связи с массовой гибелью рыбы на томском предприятии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Томская полиция проводит доследственную проверку в связи с гибелью рыбы на одном из предприятий Северска. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД по региону в понедельник.

"18 февраля поступило заявление от гражданина о гибели рыбы на предприятии, по данному факту проводится проверка. Для выяснения причин гибели рыбы в настоящее время назначены экспертизы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 18 февраля на ООО "Томский научно-производственный рыбоводный комплекс" из-за сброса химикатов в тепловодный канал, на котором располагается предприятие, погибло почти все поголовье рыбы ценных пород.

Перед этим предприятие получило первое в регионе генетически чистое маточное стадо сибирского осетра, которое не пострадало, так как было переселено на другой водоем.

ООО "Томский научно-производственный рыбоводный комплекс" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на индустриальном пресноводном рыболовстве. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2016 году составила 14 млн рублей, чистая прибыль - 8,6 млн рублей.