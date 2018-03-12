На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в ущелье лыжника

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Спасатели вышли на поиски лыжника, сорвавшегося в ущелье Гара-Баши на склоне Эльбруса, сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"Поступило сообщение от очевидца, что человек, катавшийся вне размеченных трасс, сорвался в ущелье", - сказал Беров.

Он пояснил, что пока нет никаких данных о пострадавшем.

На помощь вышли семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски будут проводиться в районе Гара-Баши на высоте 3700-3900 метров.