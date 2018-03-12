Кировчанин предстанет перед судом за сексуальное насилие над воспитанниками интерната

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Передано в суд уголовное дело жителя Кировской области, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанников одной из школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

По материалам дела, жертвами педофила 1976 года рождения в период с 2008 по 2017 гг. стали пять мальчиков.

"Мужчина систематически распивал крепкие спиртные напитки с молодыми людьми, вовлекая тем самым их в систематическое употребление алкоголя. В отдельных случаях заманивал потерпевших денежным вознаграждением", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по пункту "в" части 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 7 эпизодов), пункту "а" части 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, 4 эпизода), а также части 1 статьи 151 (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции, 3 эпизода) и пункту а" части 2 статьи 238 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору).

Свою вину мужчина признал, в настоящее время он находится под стражей.

"Была проведена проверка работы муниципального образовательного учреждения, по результатам которой привлечены к дисциплинарной ответственности директор, заместитель директора по воспитательной работе и 5 педагогов школы-интерната", - отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе СУ СКР по Кировской области агентству "Интерфакс" уточнили, что мужчина проживал недалеко от школы-интерната.

"Он не работал в учреждении, проживал в частном доме, недалеко от школы-интерната", - сказал представитель следственного управления.