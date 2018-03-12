Ульяновская больница получила предупреждение за требование у врачей отчета о явке на выборы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ульяновской области вынесла предупреждение руководству детской городской больницы N 3, где врачей призывали докладывать о явке на выборы президента РФ, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе облизбиркома.

"На комиссии была рассмотрена жалоба и видеоматериалы, в которых сообщалось, что заведующая отделением детской городской больницы N3 Ульяновска призывала сотрудников прийти на избирательные участки 18 марта и отчитаться после перед медсестрой. По результатам рассмотрения (жалобы - ИФ) руководству вынесено предупреждение", - сказал собеседник агентства.

Как следует из текста постановления комиссии на сайте облизбиркома, заведующая отделением организации медпомощи детям в образовательных учреждениях на совещании с работниками "сочла необходимым напомнить о предстоящих выборах президента РФ и участии в голосовании на них".

"Также ею была озвучена просьба сообщить о факте своего участия в выборах старшей медицинской сестре отделения с целью дальнейшего анализа и информирования трудового коллектива о степени его гражданской активности", - говорится в сообщении.

В соответствии с ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" участие гражданина в выборах является свободным и добровольным. "Таким образом, императивное обязывание предоставления информации о факте голосования избирателя может быть расценено как форма контроля за его свободным и добровольным участием в выборах", - говорится в сообщении.

В результате избирком постановил выдать заведующей отделением больницы предостережение.

Кроме того, министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области рекомендовано провести разъяснительную работу "о недопустимости осуществления любых форм контроля, влекущего за собой нарушение избирательных прав граждан".