Начинается пятидневный мораторий на публикацию опросов о выборах президента России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Со вторника вводится запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами президента РФ.
Согласно ст. 47 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования.
Таким образом, с 13 по 19 марта запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента РФ.
За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Выборы президента РФ назначены на 18 марта.