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Начинается пятидневный мораторий на публикацию опросов о выборах президента России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Со вторника вводится запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами президента РФ.

Согласно ст. 47 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования.

Таким образом, с 13 по 19 марта запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента РФ.

За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.

Теги: выборы-2018
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