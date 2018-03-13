Патрушев 13-14 марта проведет российско-белорусские консультации по вопросам безопасности

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Двухдневные российско-белорусские консультации по вопросам безопасности пройдут в Белоруссии в ходе визита в Минск секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который начинается во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации посетит Республику Белоруссию 13-14 марта. Николай Патрушев и Государственный секретарь Совета безопасности Республики Белоруссия Станислав Зась проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - сообщили в российском Совбезе.

Консультации пройдут в рамках исполнения плана сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран.