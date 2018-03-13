Комиссия Совфеда подготовила изменения в законодательство против иностранного влияния

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России подготовила рекомендации по изменению действующего законодательства РФ с учетом анализа фактов иностранного влияния на российскую внутреннюю политику, сообщила во вторник газета "Известия ".

"Речь идет о внесении поправок в законы "О средствах массовой информации", "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", "О безопасности" и "О парламентском расследовании". В частности, планируется запретить иностранцам выступать доверенными лицами кандидатов в президенты, привлечь негосударственные структуры безопасности, в том числе ЧОПы, к борьбе с антигосударственной деятельностью и включить в перечень предметов парламентского расследования факты вмешательства извне и связанные с ними обстоятельства", - говорится в публикации.

Член временной комиссии по госсуверенитету Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова сообщила газете, что комиссия готовит законодательное определение понятия "вмешательство в суверенитет".

"Сейчас наши рекомендации находятся на рассмотрении в министерствах. Надеемся в ближайшее время получить ответы. Продолжается дискуссия о внесении изменений в избирательное право. Здесь мы говорим о статусе доверенного лица - например, могут ли ими быть иностранные граждане. Комиссия дает рекомендации, опираясь на мнение экспертов", - сказала Бокова.

Комиссия представит свои предложения после президентских выборов. Окончательный вариант после всех согласований и консультаций с экспертами появится в мае, заявила "Известиям" член временной комиссии по госсуверенитету Совета Федерации Ирина Гехт. Она отметила, что по итогам избирательной кампании могут быть сформулированы и предложения в IT-сфере, а также в "отношении иностранных агентов и организаций, получающих иностранное финансирование", говорится в статье.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин сообщил газете, что комиссия поддержала предложение привлечь к работе негосударственные системы безопасности.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил изданию, что в международной практике нет документа, юридически обязывающего страны не допускать вмешательства в суверенные дела государств.

"Задача на будущее - довести эти настроения до юридически обязывающих договоренностей, которые могут быть осуществлены на межгосударственном уровне", - цитируют "Известия" слова Косачева.