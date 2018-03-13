Землетрясение зарегистрировано в Кузбассе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зарегистрирован в Кемеровской области, сообщил во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 02:19 во вторник по московскому времени, имел координаты 53.68 градуса северной широты и 88.00 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 10 км западнее Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет, в основном, техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.