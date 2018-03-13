Координатора штаба Навального в Уфе привлекут к ответственности за незаконную агитацию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении на координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву.

"Вчера вечером сотрудники 9-ого отдела пришли домой ко мне и составили протокол об административном правонарушении по статье 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах)", - сказала Чанышева агентству "Интерфакс" во вторник.

По ее словам, полицейские предлагали ей поехать с ними в отдел полиции для составления протокола, однако она отказалась, "так как статья не арестная". С материалами административного дела Чанышева не знакомилась.

Несколькими часами ранее полиция в региональном штабе Навального провела осмотр и выемку агитационных материалов с призывами не ходить на президентские выборы 18 марта. Позже стражи порядка осмотрели автомобиль Чанышевой, откуда изъяли договор на аренду помещения штаба, и провели обследование ее квартиры. Оперативные действия проводились на основании постановления суда.

В пресс-службе МВД по Башкирии воздержались от комментариев по данному поводу.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии в штабе оппозиционного политика Навального в Уфе провели осмотр "в поисках предметов, которые могут использоваться в экстремистских целях".