Главные новости
В РоссииВ российском НИИ отказались комментировать сообщения о создании им газа "Новичок"В РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с Россией
В России

Защита обжаловала приговор экс-директору музея "Кижи" Нелидову

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Представители защиты экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного на 8 лет колонии за взятки, направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии, сообщил во вторник "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Ильин.

"Вчера мы подали апелляционные жалобы. Мы попросили отменить приговор суда в виду отсутствия состава преступления и вынести оправдательное решение", - сказал Ильин.

По его словам, с учетом процессуальных процедур рассмотрение апелляционных жалоб может быть назначено в мае.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа за получение взяток от предпринимателей (по части 6 статьи 290 УК РФ). Он также был лишен государственной награды - Ордена Почета. Его бывший советник Иван Романов приговорен к 21 году колонии строгого режима по совокупности приговоров и штрафу 16,5 млн рублей (по части 4 статьи 291.1 УК РФ).

По версии следствия, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял предпринимателю Татьяне Астратенок возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.

Теги: Андрей Нелидов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"
Планируется отработать более 50 задачПодробнее
Бывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупции
Виктор Трутнев обвиняется в посредничестве при передаче взяткиПодробнее
В российском НИИ отказались комментировать сообщения СМИ о создании им газа "Новичок"В российском НИИ отказались комментировать сообщения СМИ о создании им газа "Новичок"
Власти Великобритании утверждают, что этим газом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочьПодробнее
Песков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессомПесков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессом
Ранее в интервью NBC президент РФ признался, что его пресс-секретарь "несет иногда такую пургу"Подробнее
В Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерным двигателем и другом оружии из послания ПутинаВ Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерным двигателем и другом оружии из послания Путина
По словам замминистра, она может летать сутками и нести груз на любое расстояниеПодробнее
Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годовВертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годов
Борт президента был атакован боевиками, когда он прибыл на место гибели псковских десантниковПодробнее
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской областиФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
По данным ведомства, у преступников обнаружили, в частности, самодельную бомбу мощностью около 3 кг в тротиловом эквивалентеПодробнее
Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"
Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресеньеПодробнее
Минобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителя
Самолет МиГ-31 совершил вылет с аэродрома на юге РоссииПодробнее
ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах
Элла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбленияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ российском НИИ отказались комментировать сообщения о создании им газа "Новичок"В РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 13 мартаСпортОвечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛКультураУмер Олег Табаков

В Москве ударивший женщину с детьми водитель BMW получил полгода исправительных работ

Тинькофф банк поратит на запуск виртуального оператора связи до 1 млрд рублей

Свыше 17 тыс. полицейских будут следить за порядком 18 марта в Москве

В Москву в день выборов президента вернутся характерные для конца января морозы

В Госдуме предложили объявить бесполетную зону над Сирией на случай атаки США

Команда России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Во вторник российские атлеты заработали больше медалей, чем за предыдущие дни Паралимпиады-2018, вместе взятые Подробнее

ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение банками запретов

Бывший начальник Генштаба РФ отнес к сумасшествию возможный удар США по Дамаску

Самые большие качели в Москве появятся в парке "Остров мечты"

Около ста человек смогли покинуть во вторник Восточную Гуту

Турецкие военные заявили об окружении центра Африна

"Хабаровские живодерки" начали отбывать наказание в колонии под Иркутском

В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"

В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"Планируется отработать более 50 задач Подробнее

В Восточной Гуте во вторник запланирован вывод свыше тысячи боевиков и мирных жителей

Выход со станции московского метро "Тургеневская" вновь открыт

Российские военные предупредили о подготовке боевиками провокации с химоружием в Восточной Гуте

Защита обжаловала приговор экс-директору музея "Кижи" Нелидову

Тринадцать человек погибли в ДТП на севере Турции

За последний месяц в Восточной Гуте погибли 15 и ранены 133 мирных жителя

Евгения Медведева не выступит на ЧМ по фигурному катанию

Фигурант дела о гибели ребенка в Пулково освобожден от уголовного преследования

С начала операции в Африне турецкие военные нейтрализовали почти 3,4 тыс. человек

В Москве закрыли выход со станции метро "Тургеневская"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru