Защита обжаловала приговор экс-директору музея "Кижи" Нелидову

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Представители защиты экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного на 8 лет колонии за взятки, направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии, сообщил во вторник "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Ильин.

"Вчера мы подали апелляционные жалобы. Мы попросили отменить приговор суда в виду отсутствия состава преступления и вынести оправдательное решение", - сказал Ильин.

По его словам, с учетом процессуальных процедур рассмотрение апелляционных жалоб может быть назначено в мае.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа за получение взяток от предпринимателей (по части 6 статьи 290 УК РФ). Он также был лишен государственной награды - Ордена Почета. Его бывший советник Иван Романов приговорен к 21 году колонии строгого режима по совокупности приговоров и штрафу 16,5 млн рублей (по части 4 статьи 291.1 УК РФ).

По версии следствия, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял предпринимателю Татьяне Астратенок возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.