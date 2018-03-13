Адвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области), занимается в исправительном учреждении творчеством, отказывается работать и готов написать прошение о помиловании, рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Он отдельно держится - один. Ни с кем ни в какие контакты не вступает. Пишет сценарии, занимается творчеством, отказывается от работы. Ему неинтересно работать, как он говорит, "на режим". Он работает сам на себя, ждет, когда его освободят. Здесь ему предлагали работу на киностудии или на кухне. Это облегченная работа, для "актива" - для тех, кто сотрудничает с администрацией", - сказал адвокат в интервью украинской службе "Радио Свобода".

По словам Динзе, Сенцов находится в общем бараке, где 30-40 человек, с осужденными у него хорошие отношения, конфликтов и претензий нет.

На вопрос о возможном обмене и помиловании со стороны президента РФ адвокат ответил: "Он этого ждет, но сам говорит, что это будет очень нескоро. И если его будут менять, то, очевидно, сразу на нескольких человек... Ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать (прошение о помиловании - ИФ)".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

14 февраля 2018 года сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что брат впервые позвонил ей за время пребывания в исправительной колонии в Лабытнанги.