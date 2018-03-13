Матвиенко сочла британские обвинения в адрес РФ "по делу Скрипаля" русофобским фейком

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Обвинения Великобритании, считающей Россию причастной к отравлению нервно-пралитическим веществом экс-полговника ГРУ Сергея Скрипаля, - это выдумка в рамках русофобской кампании, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это очередной фейк, направленный на раскручивание нового витка русофобской кампании", - сказала Матвиенко журналистам во вторник, комментируя "дело Скрипаля".

Она задалась вопросом, зачем России нужно отравление бывшего сотрудника ГРУ. "Речь идет о человеке, который уже не представляет ни для кого интереса, как говорят в народе, о "сбитом летчике", пожилом", - сказала она.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила: "Господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием "Новичок".

Британское правительство пришло к выводу, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

Отравление в Солсбери

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Ими оказались работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.