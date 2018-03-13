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Гохран РФ отказался покупать редкий уральский изумруд весом 1,6 кг

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гохран России не стал покупать найденный на Малышевском месторождении (АО "Мариинский прииск", Свердловская область, предприятие "Ростеха") изумруд весом 1,6 кг, предварительно оцененный более чем в 4 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Представитель компании уточнил, что изначально Гохран проявил интерес к редкому изумруду, но после экспертной оценки приобретать его не стал.

"Он им понравился своим размером, своей природной красотой - он остался с нетронутыми гранями. Гохран впечатлил размер, но у них есть четкие рамки, за которые они не выходят. Так, например, он второго цвета, второго качества, а по требованиям Гохрана он должен быть первого цвета", - отметил представитель компании.

По его словам, сейчас редкий изумруд предложен правительству РФ, после чего, если не будет интереса, его выставят на торги.

Ранее сообщалось, что изумруд весом 1,6 кг был найден на Малышевском месторождении в начале года. Отмечалось, что подобные находки совершаются раз в десятилетие. Длина камня составляет 14 см, ширина - 7 см.

Кроме того, в пресс-релизе "Ростеха" говорится, что в ходе конкурса редкому изумруду выбрали название - "Марьин дар". Всего было предложено более 2 тыс. вариантов.

Малышевский рудник ежегодно перерабатывает 85 тыс. тонн породы. В день, в среднем, извлекается около 1,5 кг изумрудов, 30 кг берилла, 100 г александритов.

Как сообщалось, ранее Малышевский рудник являлся обособленным подразделением АО "Калининградский янтарный комбинат", с 1 февраля 2018 года зарегистрировано как самостоятельное предприятие - АО "Мариинский прииск". 100% компании принадлежит предприятию "Ростеха" - "Калининградскому янтарному комбинату".

Теги: Гохран
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