Володин пообещал британским СМИ зеркальный ответ в случае ограничений для RT

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил принятие симметричных мер по отношению британским СМИ, если в Великобритании будут введены ограничительные меры в отношении телеканала RT.

"Необходимо исходить из того, что здесь нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании, как и не было оснований для того, чтобы обсуждать эти вопросы по отношению к нашим СМИ на территории США. Но если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это", - сказал Володин журналистам во вторник.

Он также не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны. "Конечно, этот вопрос будем всесторонне изучать и не исключаю, что свою точку зрения озвучим", - сказал спикер Госдумы.