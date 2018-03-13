Путин 14 марта посетит Крым

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа - Краснодарский край, республику Крым и Севастополь, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, в ходе поездки Путин осмотрит строящийся Крымский мост.

В Крыму президент России также посетит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", а также побывает в Севастополе, информирует пресс-служба.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведется укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения. На объекте трудятся больше 10 тысяч строителей. По графику сдача автодорожной части Крымского моста запланирована в декабре 2018 года, железнодорожной - в конце 2019 года.

Строительство аэропортового терминала в Симферополе площадью более 78 тыс. кв. м началось в мае 2016 года. Он рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн. В эксплуатацию также будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса с новыми рулежными дорожками. Работы планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.