Росавиация примет решение о возобновлении полетов между РФ и Египтом на следующей неделе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил о завершении проверки авиакомпании Azur air и возобновлении в ближайшее время авиаперелетов между Россией и Египтом.

"Росавиация получила результаты проверки в отношении Azur air. На следующей неделе они будут проанализированы, и решение будет принято", - заявил Соколов журналистам в Ярославле.

Он также отметил, что в ближайшее время "Аэрофлот" и Egyptair получат разрешения на полеты, но "сроки возобновления авиасообщения зависят от самих компаний". По его словам, компании смогут возобновить полеты между Россией и Египтом в апреле.

"Обсуждается, что "Аэрофлот" и EgyptAir заключат соглашения в конце марта - начале апреля, как утверждают представители компаний. После чего Росавиация выдаст техническое разрешение", - заявил Соколов. Он отметил, что обсуждать открытие чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока преждевременно. "Этот вопрос будет решаться после того, как будет открыто авиасообщение между столицами", - сказал министр.

Накануне сообщалось, что рейсы в Каир египетской авиакомпании Egypt Air появились в расписании московского аэропорта "Домодедово" с 22 марта. Первый рейс прибудет в Москву и отправится обратно в Каир в четверг, 22 марта. Кроме того, рейс Каир-Москва заявлен на 14 июня, Москва-Каир - на 26 июня.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" от 8 ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на осуществление воздушной перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года, после теракта в небе над Синайским полуостровом. На борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.