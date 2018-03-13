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Ученые вычислили район возможного падения пролетевшего над Свердловской областью болида

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Болид, который жители Свердловской области наблюдали поздно вечером 6 марта, мог упасть в поселке Ключевск, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Такие выводы ученые вуза сделали после изучения материалов и примерного расчета района падения.

"Мы опросили местных жителей, но достаточной информации получить не удалось. Кто-то видел вспышку, кто-то спал или смотрел телевизор. Осколки на местности также не удалось найти, поэтому пока мы не можем утверждать, что пролетевший шестого марта болид стал метеоритом", - приводятся в сообщении слова доцента физико-технологического института УрФУ, научного сотрудника института физики металлов УрО РАН Николая Кругликова.

Он добавил, что в ближайшее время ученые планирует продолжить сбор информации и поиски метеоритного вещества.

Ранее сообщалось, что болид пролетел над Свердловской областью вечером 6 марта. В соцсетях появилось несколько видео, на которых около 23:00 по местному времени (21:00 мск) запечатлено яркое свечение в небе над Екатеринбургом и Каменском-Уральским. Пользователи писали, что вспышка была похожа на молнию.

Еще один болид был также зафиксирован в регионе 3 марта.

Теги: Свердловскаая область
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