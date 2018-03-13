75% россиян сочли высоким уровень коррупции в стране

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Доля граждан России, считающих, что сегодня уровень коррупции в стране высокий, выросла до 75% по сравнению с 66% в декабре 2014 года, сообщает фонд "Общественное мнение".

Средним уровень коррупции считают 17% респондентов (в декабре 2014 года - 20%), низким - 2% (как и раньше).

По мнению 35% опрошенных, уровень коррупции в стране не меняется. Остальные полагают, что он скорее повышается (38%), чем снижается (15%).

Кроме того, россияне склонны считать, что уровень коррупции сегодня выше (42%), а не ниже (8%), чем в большинстве европейских стран. О том, что он примерно такой же, сказали 23% респондентов, 27% затруднились с оценкой.

Однозначного мнения о том, удастся ли в ближайшие годы заметно снизить уровень коррупции в России, у респондентов нет: 37% считают, что удастся, 45% настроены пессимистично.

Аналогичным образом россияне отвечают и на вопрос о том, возможно ли в принципе искоренить коррупцию в стране: 36% считают, что возможно, 56% - что нет.

В том, что руководство страны хочет бороться с коррупцией, уверен 51%, однако 31% из них считает, что у властей нет для этого возможностей. Еще 29% полагают, что руководство может, но не хочет успешно бороться с коррупцией, 13% считают, что у властей страны нет ни желания, ни возможностей для антикоррупционной борьбы.

О ситуации в Дагестане, где в начале года по подозрению в коррупции были арестованы высокопоставленные чиновники, знают или что-то слышали две трети (63%) россиян, остальные впервые узнали о ней из опроса (36%).

По мнению 42% респондентов, борьба с коррупцией в Дагестане - первый шаг, за ним последуют аналогичные действия в других регионах страны. Почти столько же (39%) полагают, что антикоррупционная кампания в Дагестане не будет иметь продолжения в масштабах страны. Затруднился ответить каждый пятый (20%) участник опроса, проведенного 25 февраля среди 1500 граждан РФ в 104 населенных пунктах.