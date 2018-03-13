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"Роснефть" вновь вспомнила о проекте на шельфе Сахалина и объявила тендер

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" вновь вспомнила про проект на шельфе Сахалина, который ранее планировала осуществлять с иностранным партнером.

Структура компании - "РН-СахалинНИПИморнефть" - объявила тендер на подготовку расширенного концептуального проекта освоения месторождения Кайганско-Васюканское-море на шельфе и его морского обустройства.

В ходе работы должны быть оценены капитальные и операционные затраты освоения залежи Пела-Лейч и Южно-Васюканской структуры для определения оптимальных технико-технологических решений по освоению месторождения Кайганско-Васюканское-море с последующим выбором экономически эффективного варианта освоения.

Согласно материалам компании, должны быть проработаны два варианта: только пласт структуры Пела-Лейч и совместная разработка пластов Пела-Лейч и структуры Южно-Васюканская.

В техзадании указывается, что основная опция по типу подводной архитектуры подводного добывающего комплекса (ПДК): темплейт/кластерный манифольд, также необходимо рассмотреть последовательное подключение скважин; должны быть разработаны схемы морского обустройства, включающие подводную промысловую часть, транспорт скважинной продукции на берег и приемные сооружения на берегу.

Работа должна быть выполнена к середине июля 2018 года.

Кайганско-Васюканский участок площадью 7,2 тыс. кв. км входил в проект "Сахалин-5", который "Роснефть" планировала разрабатывать совместно с британской ВР. Британская компания вышла из проекта из-за его низкой перспективности.

Участок расположен в Охотском море в северо-восточной части шельфа Сахалина. Глубина моря в районе участка составляет 90-120 м. На этом блоке пробурены четыре скважины.

В марте 2007 года "Элвари Нефтегаз" (дочерняя структура "Роснефти") получило свидетельство Роснедр об установлении факта открытия нефтегазоконденсатного месторождения Кайганско-Васюканское-море. Извлекаемые запасы открытого месторождения оцениваются по категориям АВС1 в 16,14 млн тонн (118 млн баррелей) нефти и газоконденсата.

В 2015 году источник, близкий к переговорам, сообщал "Интерфаксу", что "Роснефть" и китайская CNOOC обсуждают возможность сотрудничества при разработке структур на шельфе Сахалина, в частности, участков Астрахановское-море-Некрасовский и Кайганско-Васюканское-море недалеко от месторождений проекта "Сахалин-1".

"Роснефть" планировала начать разработку Кайганско-Васюканского блока в 2017 году.

Теги: Роснефть, Сахалин
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