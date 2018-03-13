Отправившая детей мыть туалет воспитатель самарского детсада оштрафована на 300 рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Уволенная воспитательница детсада №260 в Самаре, отправившая детей мыть туалет, признана судом виновной в самоуправстве, сообщает прокуратура региона во вторник.

Мировой судья оштрафовал ее на 300 рублей, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воспитательница муниципального детсада №260 заставила убираться в сантехническом уголке шестилетних детей, шумевших во время тихого часа. Женщина дала малышам ершики и отправила чистить туалет.

После того как инцидентом заинтересовалась прокуратура, воспитательница была уволена по собственному желанию. Заведующая детсадом получила выговор от администрации Самары за отсутствие должного контроля над подчиненными.