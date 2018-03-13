Что произошло за день: вторник, 13 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля" и потребовала обеспечить доступ российской стороны к веществу, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ. Тем не менее, вызванный сегодня в МИД РФ посол Великобритании Лори Бристоу заявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по поводу произошедшего. По его словам, премьер-министр Тереза Мэй объявит о том, какие ответные меры будут приняты в отношении России, уже завтра.

- Британский регулятор в сфере телерадиовещания уже сегодня направил предостережение телеканалу RT из-за "дела Скрипаля". В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские СМИ не будут работать в России в случае введения Лондоном санкций в отношении RT.

- Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США. Новым госсекретарем станет нынешний глава ЦРУ Майк Помпео.

- Пост директора ЦРУ, который стал вакантным после перехода нынешнего главы ведомства в Госдепартамент, впервые займет женщина. Спецслужбу возглавит Джина Хаспел.

- Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, что компания решила расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы.

- Генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, возглавлявший в прошлом УВД трех московских округов и Московский уголовный розыск, арестован по обвинению в посредничестве при передаче взятки.

- Три этажа в жилом многоквартирном доме в Петербурге оказались повреждены взрывом бытового газа. Из здания были эвакуированы 20 жильцов. Несколько человек пострадали.

- Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии готов написать прошение о помиловании, рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.