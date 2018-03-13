Дрыманов заявил об оговоре Никандровым ради изменения меры пресечения

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов заявил во вторник "Интерфаксу", что первый замглавы ведомства Денис Никандров, обвиняемый в коррупции, его оговорил.

"Это стопроцентный оговор. Вы понимаете, что будучи обвиняемым, он не несет и не будет нести за это никакой ответственности. Это способ его защиты", - сказал Дрыманов.

По его мнению, Никандров "морально и физически устал находиться в следственном изоляторе". "Скорее всего, ему было обещано изменение меры пресечения - и были даны эти показания", - отметил глава столичного главка СКР.

На минувшей неделе в Мосгосруде на процессе по уголовному делу в отношении начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в коррупции, прокурор Борис Лактионов огласил материалы расследования, согласно которым заключивший досудебное соглашение Никандров сообщил следствию о том, что в 2016 году он дал Дрыманову взятку в размере 9 тыс. 850 евро за содействие его назначению на должность первого замглавы столичного главка Следственного комитета.

Кроме того, согласно обвинительному заключению по делу Максименко, которое было оглашено в начале процесса, Дрыманов вместе с главой УСБ СКР, Никандровым и экс-начальником следственного управления СКР Москвы по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского получил денежные средства за действия в пользу соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Ранее во вторник в пресс-службе Мосгорсуда "Интерфаксу" сообщили, что в адрес Дрыманова по инициативе адвокатов Максименко была направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля по делу в отношении начальника УСБ СКР.

В комментарии агентству сам Дрыманов отметил, что рад вызову в суд и что обязательно придет на допрос. "Я очень благодарен судье, что он пригласил меня на допрос, потому что дача показаний расставит каким-то образом определенные акценты в нужном направлении", - заявил он.