В Петербурге из поврежденного взрывом дома эвакуировали 82 человека

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Жильцов дома на юго-востоке Петербурга, пострадавшего от взрыва, эвакуировали и определили в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС города во вторник.

"Из здания эвакуированы 82 человека, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений. Бригадой скорой помощи на месте происшествия осмотрены два человека. Один из них от госпитализации отказался, второй - мужчина 35 лет - доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Эвакуированные размещены на базе гимназии №399 по улице Добровольцев, для них также предоставлены два автобуса. Пострадавшее здание отключено от газо- и энергоснабжения, добавляют в ведомстве.

К настоящему времени на месте завершены поисковые работы, подчеркивают в ГУ МЧС.