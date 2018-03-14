В ЦУПе отчитались об успешной коррекции орбиты МКС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве "приподнял" орбиту Международной космической станции (МКС) до 404,5 км в рамках подготовки к июньским запускам.

"В соответствии с программой полета штатно проведена коррекция орбиты МКС. Средняя высота орбиты увеличилась на 0,4 км - до 404,5 км. Для выполнения маневра в 00:25 мск на 108 секунд были включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08", - сообщили "Интерфаксу" в ЦУПе.

Коррекция ориентирована в первую очередь на июньскую пусковую программу. Речь идет о формировании баллистических условий посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", запланированной на 3 июня 2018 года, а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", намеченного на 6 июня 2018 года.