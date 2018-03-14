Режим "черного неба" продлен в Кемерово

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Введенный с понедельника режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) продлен до вечера среды, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

"В Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму до 18:00 14 марта", - говорится в сообщении. По тем же причинам режим НМУ введен в Новокузнецке и Прокопьевске. Действовать он будет так же до 18:00 14 марта, предприятиям городов рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что в январе и феврале в Кемерово режим НМУ N1 вводился более 30 раз, один раз действовал режим N2, во время которого предприятия города были обязаны снизить выбросы в атмосферу от 20 до 40%.

В середине февраля в гидрометцентр поступили многочисленные жалобы от горожан, сообщавших о запахе хлора в Центральном районе Кемерово, рядом с которым находится большое количество предприятий, в том числе АО "Азот", ООО "Химпром" и ПАО "Кокс".

По данным ведомства, в феврале высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода отмечался в Рудничном районе, в Центральном и Заводском районах уровень загрязнения этой примесью был повышенный. Кроме того, в Кировском и Заводском районах был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота.

В начале февраля специалисты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сажи, оксида углерода, аммиака, взвешенных веществ в пяти районах Кемерово. Информация направлена в мэрию и Росприроднадзор для установления источника загрязнения.

В конце 2017 года полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.251 УК РФ (загрязнения окружающей среды) в связи с тем, что с января по октябрь в Кемерово было зафиксировано превышение ПДК аммиака, диоксида азота, сажи, хлорида водорода и оксида углерода. Наибольшее загрязнение зафиксировано в Центральном и Заводском районах города.

Также режим НМУ неоднократно вводился в Новокузнецке и Прокопьевске, где были зафиксированы превышение ПДК по фториду водорода, фенолу, оксиду азота, саже и пыли.