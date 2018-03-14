Школьник из Петербурга пять дней скрывал полученное от одноклассника ножевое ранение

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Петербурга устанавливают обстоятельства получения ножевого ранения учеником средней школы, который пять дней скрывал рану.

"Прокуратура Невского района организовала проверку по факту информации о том, что ученик одной из школ района получил ранение ножом от своего одноклассника. Сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства происшедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга в среду.

О проверке по факту инцидента также сообщает полиция Петербурга.

"12 марта 2018 года в больницу за медицинской помощью обратился школьник 2004 года рождения с инфицированной колото-резанной раной левого бедра. По предварительным обстоятельствам, в школе на перемене его ударил ножом одноклассник. В настоящее время материалы по данному факту находятся на проверке в отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому району. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-релизе ГУ МВД по региону.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, учащийся седьмого класса школы №498 накануне был доставлен в детскую больницу №19 с колото-резаной раной левого бедра в удовлетворительном состоянии. После оказания помощи он был отправлен на амбулаторное лечение. По информации источника, школьник в больнице пояснил, что получил удар ножом от одноклассника на перемене 7 марта.