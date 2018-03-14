Источник в "РТИ" опроверг планы концерна войти в состав ракетно-космического холдинга

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Частный оборонный холдинг "РТИ" (АФК "Система") не планирует входить в состав ракетно-космического холдинга, о возможности создания которого сообщили СМИ.

"Этот вопрос нами не рассматривается. К данному объединению "РТИ" не имеет никакого отношения", - сказал "Интерфаксу" в среду источник в "РТИ".

"РТИ", в частности, создает радиолокационные станции "Воронеж" для наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

По словам источника, "РТИ" участвует в активном обсуждении другого проекта - создании совместного предприятия с "Ростехом" в сфере микроэлектроники.

В среду газета "Известия" сообщила, что в России может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей всех видов профильного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей.

"В состав такой структуры планируется включить госкорпорацию "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ)", - пишет газета.

Источники "Известий" в этих холдингах сообщают, что идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль.