Средства на ремонт вузов РФ в 2018 г. оказались в 9 раз меньше наложенных на них штрафов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На содержание и капитальный ремонт российских государственных вузов выделено в этом году 6 млрд рублей, это в девять раз меньше, чем совокупная сумма выставленных вузам штрафов за разваливающиеся потолки и стены.

"На сегодняшний день в этом году по капитальному ремонту у нас свыше 6 млрд на эти вузы на содержание", - сказала министр образования и науки России Ольга Васильева журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса" после заседания коллегии Минобрнауки.

Так она прокомментировала заявление председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, который на коллегии выразил озабоченность тем, что на момент принятия бюджета в прошлом году только сумма штрафов вузам за "рушащиеся потолки и стены вузов" составила 54 млрд рублей.

В ответ на комментарий о том, что 6 млрд не хватит на покрытие штрафов, министр заявила, что "ярких новостей не будет", а сумма штрафов копилась долго. "Я, конечно, понимаю, что вам интересны какие-то очень яркие новости, но, к сожалению, ярких новостей не будет. Это тот фонд, который мы считаем, все, что накопилось, начиная с 70-х годов, и мы постепенно, еще раз повторяю, и делаю на этом акцент, это не сию секунду возникло", - ответила Васильева.

"У нас хозяйство очень большое, понимаете? У всех вузов, оно реально очень большое", - добавила министр.

На вопрос, как вузам закрыть задолженность по штрафам, она отвечать не стала.