В СВР не стали комментировать слова Мэй о работающих на разведку дипломатах из РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пресс-бюро службы внешней разведки (СВР) РФ воздерживается от комментариев в связи с заявлениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке российских дипломатов, якобы работающих на разведку.

"Мы не комментируем эти заявления", - заявил в среду "Интерфаксу" руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

Ранее в среду Мэй объявила о решении британского правительства выслать 23 российских дипломатов, якобы работающих на российскую разведку. "Все, кто определен, как незаявленные офицеры разведки (...), у них есть неделя на то, чтобы уехать", - сказала британский премьер, выступая в парламенте.

Мэй подчеркнула, что высылка российских дипломатов подорвет на долгие годы деятельность российской разведки в Великобритании.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.