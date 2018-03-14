Подозреваемый в убийстве Вороненкова российский бизнесмен объявлен на Украине в розыск

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Владимир Тюрин, который подозревается на Украине в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, объявлен в розыск.

Соответствующая информация размещена в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел Украины. В сообщении указывается, что Тюрин объявлен в розыск Национальной полицией Украины в связи с тем, что он скрывается от органов прокуратуры. Датой его исчезновения указывается 10 октября 2017 года.

Мера пресечения к подозреваемому не применялась.

9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрину сообщили о подозрении в организации убийства Вороненкова. Генпрокурор отметил, что мотивом убийства Вороненкова стало соединение интересов "руководства России и личных мотивов Тюрина", который является бывшим гражданским мужем жены Вороненкова Марии Максаковой.

Тюрин в октябре 2017 года заявил, что не причастен к убийству Вороненкова, и попросил не впутывать его в это дело. "Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения", - сказал он в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Как сообщалось, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У него, как выяснило следствие, был сообщник - Ярослав Левенец. С 2012 года он находится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко. Он был задержан 16 июля.