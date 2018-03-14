Детский омбудсмен Петербурга объяснил ранение семиклассника ножом случайностью

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Семиклассник из Петербурга, получивший порез в школе, мог поранить себя сам, сообщают в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка.

По данным детского омбудсмена, мальчик сам принес в школу перочинный ножик. После урока физкультуры в раздевалке он решил продемонстрировать нож одноклассникам, в том числе своему другу. Мальчик стал в шутку размахивать им и, отдергивая руку, задел себе бедро. Инцидент произошел 7 марта.

"Как уверяют очевидцы, порез был не страшный, мальчик не придал этому значения. На следующий день весь класс по расписанию отправился в бассейн, владелец ножика тоже был на занятии, на ранение не жаловался. В выходные порез у ребенка обнаружила мама и пришла в школу, чтобы разобраться в ситуации", - говорится в сообщении

В самом образовательном учреждении омбудсмену сообщили, что оба подростка состоят на внутришкольном учете - у них бывают проблемы с поведением.

Оба родителя, по данным уполномоченного, вызваны в отдел по делам несовершеннолетних Невского района для дачи показаний инспектору.

Как сообщалось, правоохранительные органы Петербурга устанавливают обстоятельства получения ножевого ранения учеником средней школы, который пять дней скрывал рану.

По данным полиции, 12 марта 2018 года в больницу за медицинской помощью обратился школьник 2004 года рождения с инфицированной колото-резанной раной левого бедра. По предварительным обстоятельствам, в школе на перемене его ударил ножом одноклассник.

По данным источника, учащийся седьмого класса школы №498 накануне был доставлен в детскую больницу №19 с колото-резаной раной левого бедра в удовлетворительном состоянии. После оказания помощи он был отправлен на амбулаторное лечение. По информации источника, школьник в больнице пояснил, что получил удар ножом от одноклассника на перемене 7 марта.