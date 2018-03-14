Greenpeace не смог обжаловать в ВС новое положение о Кургальском заказнике

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ 14 марта не удовлетворил апелляционную жалобу "Гринпис России" о признании незаконным нового положения о Кургальском заказнике, говорится в сообщении экологов.

Greenpeace напоминает, что в июне 2017 года правительство Ленинградской области изменило положение о заказнике и разрешило строить там линейные объекты, в частности газопроводы. В октябре 2017 года "Гринпис России" обжаловал действия правительства по изменению положения в областном суде, но проиграл, поэтому обратился в Верховный суд.

Проект "Северный поток 2" предусматривает строительство через Балтийское море двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год (дополнительно к уже существующим ниткам морской магистрали на 55 млрд куб. м). В России сухопутный участок газопровода на отрезке длиной 3,7 км пересечет южную часть Кургальского заказника.