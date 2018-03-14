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Участники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак

Из-за выкриков кандидатов Собчак не смогла выступить в отведенное ей время

Участники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак
Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты России в ходе дебатов на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) практически не дали возможности высказаться своей коллеге Ксении Собчак.

В среду в финальной части программы "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым", на которой присутствовали Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Максим Шевченко, Григорий Явлинский и представитель Бориса Титова, Собчак тщетно пыталась выступить в отведенное ей время. Часть кандидатов говорила одновременно с ней, из-за чего разобрать слова Собчак не представлялось возможным.

"Я буду жаловаться в ЦИК, потому что это несправедливо, - сказала Собчак, - "Люди, которые являются спойлерами, перебивают здесь только меня. Я требую вернуть мне мое время, которое эти люди бесконечно забивают "бла-бла-бла".

"Я считаю, это просто хамство", - добавила Собчак. При этом на ее глаза навернулись слезы, и она вышла из студии.

Завершая дебаты, ведущий программы Владимир Соловьев заявил: "Я считаю, это безобразие - коллективная травля одного кандидата. Прошу ЦИК учесть то, что происходит здесь и сейчас, и дать возможность, чтобы ведущие (теледебатов - ИФ) имели право хоть как-то влиять на этот процесс".

Теги: выборы-2018, Ксения Собчак
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