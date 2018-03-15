В Ростуризме рассказали о возросшем интересе американцев к России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью "Известиям" заявил о росте туристического потока из США в Россию в связи с антироссийской пропагандистской кампанией в западных СМИ.

"Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну", - сказал Сафонов.

По оценке главы Ростуризма, наблюдается очень хорошая динамика въездного потока из США, хотя в этой стране еще нет российских национальных туристских офисов.

"За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016-го", - сообщил Сафонов.

Он также отметил, что американские туристы не разочаровываются тем, что видят в России.

"Из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ позитивной информации о нашей стране у них занижен порог ожиданий, поэтому получается "WOW-эффект". Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят современную, мирную и развитую страну", - подчеркнул глава Ростуризма.