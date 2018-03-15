В Байкальске приготовились к масштабному сходу селей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы схода селей в Слюдянском районе региона на побережье озера Байкал, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

В документе говорится, что угроза схода селевых потоков на горных реках Слюдянского района возникла в связи с выпадением рекордного количества осадков в декабре-январе текущего года на его территории.

"Это может привести к аварийной ситуации на территории не работающего с конца 2013 года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в городе Байкальске", - сказано в пресс-релизе.

Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендовано усилить лабораторный контроль на водозаборных сооружениях, являющихся источниками питьевого водоснабжения, совместно с Иркутскгидрометом и региональным министерством природных ресурсов организовать мониторинг за состоянием окружающей среды в Слюдянском районе.

Министерству имущественных отношений Иркутской области поручено совместно с районной администрацией рассчитать объем первоочередных работ по расчистке русел рек от поваленных деревьев, наносов песка и грунта для увеличения пропускной способности в период паводка, а также обеспечить заключение контрактов с подрядными организациями.

Мэру Слюдянского района рекомендовано уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения, документацию для заблаговременной и экстренной эвакуации населения, постоянно информировать население через СМИ и по иным каналам о складывающейся обстановке.