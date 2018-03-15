Стрелявший по полицейским мужчина ликвидирован в Рязанской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полицейские совместно с СОБР отдела Росгвардии ликвидировали 55-летнего жителя Рязанской области, который из охотничьего ружья открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, сообщает в среду пресс-служба УМВД по региону.

Сообщение в полицию о том, что житель деревни Залесное-Чулково Кораблинского района Рязанской области ходит по двору своего дома в нетрезвом виде с охотничьим ружьем в руках и стреляет, поступило от соседей.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что хозяин, ранее неоднократно судимый, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним, но мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов.

"Офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При осмотре дома были обнаружены охотничье ружье и 10 патронов к нему", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокуратура области предварительно признала применение табельного оружия правомерным.

Со своей стороны в Следственном комитете "Интерфаксу" сообщили, что следователи проводят проверку по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ликвидации мужчины, открывшего стрельбу по полицейским.