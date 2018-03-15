Возбуждено дело о смерти жительницы Поморья на улице после отказа в госпитализации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В городе Северодвинск Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности пациентке больницы, сообщает пресс-служба регионального СКР в четверг.

"5 марта этого года днем 58-летняя жительница Северодвинска доставлена в городскую больницу №1, однако не госпитализирована, отпущена домой. На улице состояние женщины резко ухудшилось, и она скончалась в результате разрыва аневризмы аорты", - отмечает пресс-служба.

По размещенной в интернете информации СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Проводятся следственные действия и сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.