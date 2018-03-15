Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть после падения из окна в Кисловодске

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Кисловодске (Ставропольский край) проводится проверка по факту смерти полуторагодовалой девочки, которая выпала из окна, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

"В среду днем возле одной из многоэтажек в Кисловодске было обнаружено тело ребенка с повреждениями, характерными при падении с высоты. Известно, что девочка жила вместе с родителями в квартире в этом доме на 5 этаже", - сказано в сообщении.

Следователи опрашивают соседей, родственников, назначена судебно-медицинская экспертиза.