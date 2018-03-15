Организатор тренинговой компании в Петербурге пропал из-под домашнего ареста

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Отправленный под домашний арест фигурант дела о создании ныне ликвидированной НКО "Зеора", проводившей тренинги для петербуржцев, пропал из-под домашнего ареста. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УФСИН в четверг.

"При проверке исполнения меры пресечения по месту жительства Виктора Маркелова 13 марта сотрудники уголовно-исполнительной инспекции установили его отсутствие, о чем незамедлительно было сообщено в следственные органы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник.

Электронные средства контроля в отношении Маркелова не применялись.

Как сообщалось, 2 октября 2017 года супруги Ольга и Виктор Маркеловы были отправлены под домашний арест в рамках уголовного дела по части 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Обоим предъявлено обвинение, вину они не признают.

По данным следствия, О.Маркелова и В.Маркелов 25 апреля 2012 года создали организацию "Зеора", деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и другим вредом их здоровью. Экспертное заключение показало, что в тренингах, проводимых организаторами данной НКО, присутствовали признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью.

В отношении Маркеловой и Маркелова возбуждено дело по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что летом 2014 года клиент тренинговых программ совершила суицид. Следствие связывает его с тренингом личностного роста в "Зеоре".

Невский районный суд Санкт-Петербурга 28 ноября 2017 года удовлетворил иск Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации "Зеора". Согласно позиции суда, "Зеора" неоднократно нарушала требования о предоставлении отчетов о деятельности организации и не выполняла требования проверяющего органа, в связи с чем была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, который не был уплачен. Иск министерства юстиции РФ о ликвидации организации и исключении сведений из ЕГРЮЛ был удовлетворен в полном объеме.