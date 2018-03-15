Патрульная машина ГИБДД насмерть сбила пьяного пешехода в Марий Эл

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Звениговском районе Марий Эл с участием патрульной машины ГИБДД, в результате которой погиб пешеход.

Следственное управление СКР по республике сообщает в четверг, что дело заведено по части 3 статьи 164 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По информации следователей, авария произошла вечером 8 марта на автодороге Звенигово - Шелангер - Морки.

"По предварительным данным, экипаж ГИБДД в темное время суток ехал по сообщению о ДТП. На дорогу вышел гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, без светоотражающих элементов на одежде. В результате 46-летний пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают записи с видеорегистраторов, назначены экспертизы.