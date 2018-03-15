Патрушев рассказал о неоднократном применении использованного на Дубровке газа

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Газ, который был использован при освобождении от террористов театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, впоследствии применялся и в других операциях, а западные спецслужбы запросили рецепт этого вещества. Об этом сообщается в фильме "Путин" тележурналиста Андрея Кондрашова.

Вторую часть фильма выложил в социальной сети коллега Кондрашова журналист Дмитрий Киселев.

"Удивляясь тому, что при таком неслыханном по масштабу теракте число погибших заложников не превысило 15%, западные спецслужбы запросили у ФСБ рецепт уникальной газовой смеси", - говорит за кадром Кондрашов. При этом, по его словам, "тут же со стороны Запада началась критика операции силовиков, в Европе считали, что у них подобные теракты просто невозможны".

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, занимавший в то время пост директора ФСБ, сообщает в фильме, что после воздействия этого газа "некоторые люди и без антидота пришли в себя". "Это подтверждает, что это вещество совершенно нормальное. И в последующем - мы не афишировали - это вещество применялось, и никаких жертв не было", - говорит Патрушев.

Он подчеркивает, что на Дубровке "силовая операция была проведена исключительно удачно, из заложников не пострадал ни один человек". "Я об этом доложил президенту. Что у нас пострадавших нет. Но через некоторое время стала поступать другая информация, что все-таки есть летальные исходы", - вспоминает секретарь Совбеза.

В свою очередь, президент РФ поясняет в фильме, что "много людей погибло не из-за перестрелок и даже не из-за этого газа, а из-за, прямо скажем, неумения действовать в той обстановке".

"Было достаточно доз антидота, нужно было просто делать укол. Кому-то сделали два-три раза, а кому-то ни одного раза", - говорит Путин.

"Мы провели очень тщательное расследование. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди (спецназовцы - ИФ) сами шли на смерть", - говорит президент.

В свою очередь, Патрушев отмечает, что в зале театрального центра на Дубровке "располагалось огромное количество взрывчатых веществ, и, видимо, это оказывало влияние, давление на тех людей, которые проводили операцию по спасению".

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла "Норд-Ост" взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания с использованием неизвестного газа. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. По официальным данным, 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Большинство из них скончались уже после штурма, что послужило поводом для обвинения властей в том, что газ, применявшийся в ходе спецоперации, был вреден для людей. Его формула до сих пор засекречена.

Жалоба в ЕСПЧ

В апреле 2007 года Страсбургский суд принял к производству жалобу 64 пострадавших, которые требовали привлечь к уголовной ответственности организаторов спецоперации по освобождению заложников и выплатить компенсации в размере 50 тыс. евро за нарушение прав человека. По требованию Российской Федерации дело было засекречено.

В декабре 2011 года ЕСПЧ вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта, обязав РФ выплатить им компенсацию за моральный ущерб в размере от 8,8 тыс. до 66 тыс. евро каждому. В июне 2012 года вступило в силу решение ЕСПЧ о взыскании компенсации в пользу потерпевших от теракта.

Защита потерпевших, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека, требовала от руководства СК РФ возбудить уголовные дела о причинении вреда здоровью.

"Заложники пострадали и погибли не от рук террористов, а по халатности и злоупотреблениям полномочиями должностных лиц, которые организовали штурм центра. В отношении этих людей не было возбуждено уголовное дело, их вина не была определена, и в этой части людям не был возмещен вред", - заявлял в феврале 2013 года адвокат потерпевших Игорь Трунов.