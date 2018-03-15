Подсудимый выпрыгнул с четвертого этажа новосибирского суда после оглашения приговора

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Подсудимый Александр Марченко пытался совершить побег из здания Центрального районного суда Новосибирска после оглашения приговора, говорится в сообщении на сайте суда.

В четверг судья Оксана Ефремова огласила приговор Марченко, который обвиняется по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Марченко, находившийся под подпиской о невыезде, был приговорен к 1 году 7 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и должен был отправиться в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

"По окончании провозглашения приговора в 12:05 осужденный Марченко А.А. совершил побег из зала суда (выпрыгнул в окно четвертого этажа)", - говорится в сообщении.

Марченко задержали судебные приставы и препроводили в помещение конвойной службы.

Врачи вызванной "скорой помощи" оказали осужденному необходимую помощь.

"Со слов сотрудников конвойной службы угрозы жизни и здоровью пострадавшего не имеется", - отмечается в сообщении.