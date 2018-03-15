Бродячие собаки покусали ребенка в Омске

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы проверяют информацию о нападении бродячих собак на ребенка в Омске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

"По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Московка-2 города Омска, две бродячие собаки напали на мальчика, разорвав ему одежду и пакет со сменной обувью, в настоящее время ребенок проходит профилактическое лечение", - говорится в сообщении.

О случившемся сообщила в соцсетях мать мальчика. По результатам проверки будет дана оценка действиям или бездействию специализированной организации, ответственной за отлов бродячих животных.