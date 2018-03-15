Азербайджан выдал России совершавшего в Чечне нападения на российских военных боевика

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ добилась выдачи из Азербайджана боевика, совершавшего нападения на российских военнослужащих в Чечне в начале 2000-х годов, сообщает в среду Telegram-канал надзорного ведомства.

"Сегодня по требованию Генпрокуратуры России Азербайджан экстрадировал Сайд-Хусина Лечиевича Такаева для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях) УК РФ",- говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в период с 2000 по 2003 год Такаев в составе вооруженного бандформирования на территории Чечни совершал нападения на представителей законной власти республики, военнослужащих Российской Федерации, проводивших антитеррористические мероприятия, а также на местных граждан.

12 февраля 2013 года Шалинский городской суд Чечни заочно избрал меру пресечения в отношении Такаева в виде заключения под стражу, после чего преступник был объявлен в розыск, добавили в ведомстве.

"9 февраля 2018 года в связи с установлением места нахождения Такаева в Азербайджане Генпрокуратура России направила в компетентные органы республики запрос о его выдаче. Решение было принято оперативно. Уже 14 февраля текущего года запрос был удовлетворен",- отмечается в сообщении.

В нем также сказано, что по поручению Генпрокуратура РФ "Такаев доставлен на родину и в ближайшее время предстанет перед судом".