Более 4 тысяч мирных жителей выведено в четверг из Восточной Гуты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Более четырех тысяч мирных жителей выведено в четверг из Восточной Гуты с начала действия гуманитарной паузы, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"В соответствии с достигнутой договоренностью при содействии Российского Центра примирения осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе - южнее города Дума - по открытому 15 марта гуманитарному коридору. В настоящее время со стороны Хамурии выведено свыше четырех тысяч человек. Выход людей продолжается. Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек", - сказал он.

Для всех мирных жителей сирийские власти организовали пункты приема, где им оказывается помощь, предоставляется горячее питание и вода, работают медики. Кроме того, при содействии ЦПВС в четверг в город Дума для оказания помощи населению введен гуманитарный конвой из 25 большегрузных автомобилей.

"Населению доставлено 137 тонн продовольствия, детского питания и медикаментов", - отметил генерал.

Ранее в четверг начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко сообщал, что центр сумел организовать непрерывный выход мирных жителей из Восточной Гуты во время 17-й гуманитарной паузы в четверг, район покинули более 350 человек.