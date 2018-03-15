В Петербурге 17 школьников госпитализированы после приема таблеток

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полтора десятка учеников школы №97 в Выборгском районе Санкт-Петербурга доставлены в больницу после приема неустановленных таблеток.

"Известно, что семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими детей. Сначала были госпитализированы трое, но после все, кто себя плохо почувствовал или сообщил о приеме этих таблеток, были госпитализированы для промывания. Всего 17 человек", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в городском комитете по образованию.

Ранее комитет по здравоохранению сообщил о госпитализации шестерых школьников. По данным комитета, один из них находится в тяжелом состоянии.