Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в российско-британских отношениях

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля", - сказал он.

"Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", - отметил пресс- секретарь.

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии участники совещания констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки", - сообщил Д.Песков.

"В ходе совещания обсуждались также текущие вопросы социально- экономической повестки дня", - добавил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.