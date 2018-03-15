Задержанные в Калужской области сторонники ИГ признались в подготовке терактов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Задержанные 14 марта в Калужской области четверо членов "спящей ячейки" запрещенной террористической организации ИГ признались в подготовке терактов, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержанные конвоированы в г. Тюмень для проведения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК России. В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещенной организации, а также подготовке ими террористических акций", - говорится в сообщении ЦОС.

Задержанные признались, что получили указание совершить теракт от человека, находящегося в Сирии. "С нами вышел на связь человек из группировки "Исламское Государство", находящийся в Сирии, и предложил совершить теракт", - сказал один из задержанных на видео допроса, которое распространил в четверг ЦОС ФСБ.

"Он мне объяснил, что мы сейчас находимся в подчинении "Исламского государства", что есть те или иные распоряжения от "Исламского государства", в частности совершение террористического акта", - признался другой задержанный.

Между тем, на видео не уточняется, где и каким образом планировалось совершить террористическую атаку.

Накануне сообщалось о задержании в Калужской области четырех участников "спящей ячейки" ИГ. "14 марта в Калужской области задержаны четверо участников так называемой "спящей ячейки" исламистов - жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации, прошедшим боевую подготовку на территории Сирии в составе организации "Исламское государство", - говорилось в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ЦОС, лидер ячейки прибыл в РФ из зоны конфликта для организации террористической деятельности.